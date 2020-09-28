精誠(6214)宣布拿下郵件安全管理市佔第一的國際領導品牌Cellopoint台灣總代理，有效協助企業超前部署新世代電子郵件統一威脅管理平台（NG Email UTM），以杜絕日益增多的商業電子郵件詐騙、意圖騙取密碼的釣魚郵件、勒索病毒、長期滲透的APT攻擊及偽冒身份的商業間諜活動等，再搭配精誠專業的資安顧問諮詢服務，將能進一步協助台灣企業擬定完整的資安防堵策略，有效維持郵件安全與高效運作。

Cellopoint在電子郵件安全與郵件風險管理領域16年，目前在亞太區服務超過6億個電子郵件信箱，在台灣，約有33％中大型企業都使用Cellopoint安全防禦體系保護企業的電子郵件安全，勇奪市佔率第一。Cellopoint的客戶包含金融、電信、製造、高科技、能源與政府相關產業及台灣中小企業及大型企業。

Cellopoint 新世代電子郵件統一威脅管理平台可整合Office 365、Exchange Online等雲端服務，以及傳統自建之Exchange等郵件環境，包括寄內郵件安全五層縱深防禦、寄外郵件DLP及加密、歸檔與大數據網格搜索的風險管理方案，可做SaaS或On-Premise部署，以及彈性的Hybrid方式部署。

(時報資訊)