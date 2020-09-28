環島遊輪因應疫情的國內報復性旅遊正夯，市議員楊典忠在議會市長施政報告詢問市長盧秀燕，發展海線觀光產業，去年國際郵輪減剩一艘，台中市政府連環島遊輪都不想爭取，希望市長應替台中港觀光產業想想辦法？市長盧秀燕表示，郵輪業務屬於中央管轄，市府會努力向交通部來爭取。

楊典忠表示，有人說台中港不僅是西部大港，臨港的三井OUTLET更是觀光購物的好去處；然而再好的良港，都抵不過地方政府對觀光的不重視，觀光業竟慘敗花蓮，盧秀燕民調輸給花蓮縣長徐榛蔚，還有台南港異軍突起取代台中港，成為停靠港口之一。

楊典忠指出，查詢後發現環島遊輪航程有基隆市、台南市、花蓮縣、高雄市，卻沒有台中市、台中港，連台中到澎湖馬公的航班都停駛了，台中市是有港有海的城市，台中市政府不能對藍色公路、海上觀光無動於衷，他要求市長應該要替台中港觀光產業提出具體對策。

觀旅局長林筱琪說，環島遊輪一推出市府就向中央與業者爭取，很遺憾也不曉得為什麼後來沒有停靠台中港，後來我們向港務公司聯繫，將在11月初舉辦郵輪業者踩線團，也希望議員幫中市向中央爭取。楊典忠認為，議會是監督市府施政，不是來幫市府做事情，市府搞不清楚狀況。

(中時 )