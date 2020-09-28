結婚紀念布變成無字天書！網友分享，當初結婚參與賓客在布上寫下滿滿祝福，如今所有字跡卻都不見了，乾淨到像是全新的，一番詢問之後，才知道是被婆婆拿去洗了。貼文一出，立刻吸引1.2萬網友熱烈討論，大家全歪樓跪求，到底是哪款洗衣精這麼厲害！

一名網友在「爆怨公社」上分享，當初結婚時的「嘉賓簽名紀念布」上，明明有著滿滿的賓客祝福，但如今一看上面的字跡都消失的無影無蹤，像是人間蒸發了，乾淨到看起來像全新的，讓原PO納悶不已。

該網友詢問之後才知道，原來是婆婆將這塊布拿去清洗，讓上面的字跡通通不見，原PO也哭笑不得的說，她的婆婆好天兵，這樣是想留給兒子的下一任用嗎？

貼文曝光後，竞吸引1.2萬網友點讚，許多人表示，「有一種髒 是婆婆覺得它髒」、「怎麼洗的？簽字筆洗的完全沒痕跡，印刷字完全沒退色！相當驚人的洗衣技術，這是個很大的商機啊」、「看了快笑死」。

由於那塊布實在被洗得太乾淨了，讓許多網友忍不住歪樓問「洗衣精的品牌」，「求洗衣精品牌」、「結果這篇文不是在抱怨 是在問洗衣精是哪個牌子的」、「連奇異筆都能洗掉！這牌子好用」、「這是哪牌洗衣精？字沒了布也沒褪色 超強欸」。

(中時新聞網)