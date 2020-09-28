今年總冠軍賽確定由西區湖人對決東區熱火，湖人球星詹姆斯(LeBron James)的前東家就是熱火，總裁萊里(Pat Riley)、史波斯查(Erik Spoelstra)都對詹姆斯的打球方式瞭如指掌，這被認為是熱火對抗湖人的一大利多。「頭號詹黑」FOX球評貝勒斯(Skip Bayless)就鐵口直斷熱火可以擊敗湖人。

貝勒斯推文：「沒有人比萊里更想在總冠軍賽打敗詹姆斯了，沒有人比萊里、史波斯查、熱火教練團更明白詹姆斯的弱點(生理與心理)。詹姆斯和AD(戴維斯)將會是場上最強的兩個球員，熱火則是有更好的教練。」此外熱火陣中還有非常熟悉詹姆斯的伊戈達拉(Andre Iguodala)，必要時可以負責看管詹姆斯。

詹姆斯效力熱火4季都打進總冠軍賽(2011-14)，拿下兩次總冠軍，一次是在66場的縮水球季，今年碰巧也是縮水球季。被外界稱為「教練殺手」的詹姆斯已經有很多惹到他的總教練(他的或是對手的教練)被開除，只有史波斯查屹立不搖。

史波斯查從1997年加入熱火成為助理教練，從2008-09球季至今擔任主帥，被視為當今最好的總教練之一，他既然能打敗頭號種子公鹿，或許也有妙計對抗湖人。28日戰勝塞爾提克後，史波斯查暫時還不想談那些事，「可以讓我們先享受這一刻嗎。我們好不容易才走到這一刻，我想讓大夥先開心一下。」

(中時新聞網)