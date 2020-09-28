台南孔廟28日清晨依古禮舉行祭孔大典，並於典禮後舉辦拔取智慧毛活動。（李宜杰攝）

台南孔廟28日清晨依古禮舉行祭孔大典。（李宜杰攝）

台南孔廟28日清晨依古禮舉行祭孔大典。（李宜杰攝）

台南孔廟28日清晨依古禮舉行祭孔大典。（李宜杰攝）

全台首學台南孔廟祭孔 民眾搶拔智慧毛

今日（28）為教師節，也是孔子誕辰2570周年，台南市政府文化局清晨5時遵循古禮，於孔廟大成殿舉行祭孔儀式，氣氛莊嚴隆重。此外，行之有年的拔智慧毛活動，因古蹟修復工程及新冠肺炎影響，自去年春祭停辦後也於今日復辦，吸引大批民眾參加。

2020年台南市秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，28日清晨5時於孔廟大成殿舉行，由台南市長黃偉哲擔任正獻官，台南市議員洪玉鳳、邱莉莉、中西區公所區長蕭泰華、崇明國中老師周柏廷、安平國中老師陳玫珺、土城高中老師汪雪憬、開元國小老師陳艷如、和順國小老師謝佩靜、財團法人台南市孔廟文化基金會董事石榮峯等人擔任各分獻官，及忠義國小擔當六佾舞演出。

祭孔儀式結束後，民眾大排長龍，依序進入大成殿拔智慧毛。財團法人台南市孔廟文化基金會執行長潘元正說，今年因孔廟修復工程部分告竣，因此復辦深受民眾喜愛的拔智慧毛活動，並稱「通常是牛頭、牛耳的毛最受歡迎。」

今日拔智慧毛活動，有不少家長帶著小孩前來體驗，也有外籍遊客初次體驗大讚新奇，基金會也準備800個福袋送給民眾，祭孔古禮在熱鬧氣氛下結束。

(中時 )