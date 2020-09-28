苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人28日宣告苗栗優質大閘蟹將上市開賣，提醒消費者認明標章，食安有保障。（何冠嫻攝）

苗栗優質大閘蟹各個環節都經過嚴格把關，通過藥物殘留及戴奧辛的抽檢，核發產地防偽蟹環才能上市，苗栗縣政府提醒消費者認明標章，食安有保障。（何冠嫻攝）

「九月圓臍十月尖」，每年農曆的九、十月份為大閘蟹最佳的品嚐時間，今年度苗栗縣優質大閘蟹即將上市，28日苗栗縣政府舉辦優質大閘蟹上市發表會，提醒消費者認明苗栗優質大閘蟹才有的「產地QR code標章雷射防偽蟹環」，以保障食品安全。

苗栗縣擁有豐沛且優質的水文，氣候穩定，提供大閘蟹適宜生長的環境，加上與上海海洋大學技術合作，實施「綠色生態」及「疏養」的養殖模式，這不但大幅提升苗栗大閘蟹的品質，更提高大閘蟹的存活率大閘蟹養殖戶共計有34戶，養殖面積大約17公頃，年放養量約27萬隻。苗栗縣長徐耀昌、苗縣議會議長鍾東錦等人，28日宣告苗栗縣優質大閘蟹正式上市。

徐耀昌表示，苗栗縣政府輔導蟹農專業養殖大閘蟹迄今已邁入第10年，每隻大閘蟹需通過64項藥物殘留及戴奧辛的抽檢，合格才能掛上苗栗優質大閘蟹產地防偽蟹環，今年配合農委會擴大防疫檢疫措施，同時增加十足目虹彩病毒抽檢，亦全部合格，為消費者食安做嚴格把關。

苗栗縣優質大閘蟹產銷協會總幹事陳雲湧說明，今年大閘蟹比往年還要大，但目前成熟度還不足，要將近雙十節三兩的母蟹成熟度才足夠，10月中旬四兩公蟹陸續成熟，五兩蟹則要到10月底，肉質才會最鮮嫩飽滿。

縣府農業處長陳錦俊表示，苗栗優質大閘蟹從蟹苗進口一直到養殖成大蟹，各個環節都經過嚴格把關，通過藥物殘留及戴奧辛的抽檢，核發苗栗優質大閘蟹產地防偽蟹環才能上市，在地蟹農精進養殖技術，打響大閘蟹名聲，因此吸引不肖業者在網路上，假冒苗栗優質大閘蟹名義，販售來路不明的加工產品，不但影響苗栗優質大閘蟹的聲譽，也讓消費者的食品安全受到嚴重的威脅。

陳錦俊提醒，購買時務必認明「產地QR code標章雷射防偽蟹環」，或洽詢苗栗縣優質大閘蟹產銷協會總幹事 陳雲湧 ，電話0920091695、苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會總幹事徐金堆，電話0919-845353購買。

(中時 )