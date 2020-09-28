據外媒報導，美國川普政府正持續向德國總理梅克爾(Angela Merkel)施壓，希望將華為排除在該國5G網路建設之外，但國務次卿科拉克(Keith Krach)所率代表團在為期2天柏林訪問期間，仍未得到德國禁用華為的承諾。

柯拉克上周五稱美國會尊重德國任何決定，但私下卻是鴨子划水，努力說服德國採取與美國一致、禁用華為立場。柯拉克形容華為是「中共監視其他國家行動的骨幹」，而德國正被寄生蟲纏身。

德國正在討論新的網路數據安全保障法案，允許更多主要內閣成員對涉及數據安全的供應商有更多審查權，被視為有條件開放華為。儘管德國情治系統與部分外交系統人士對華為採取鷹派立場，梅克爾卻堅持不應該因為某家企業來自特定國家，就在沒有證據情況下特別頒布禁令；德國不曾減少質疑大陸人權、香港政策，但那與合法商業往來是兩回事。

柯拉克表示，對梅克爾政府正討論新措施感到振奮，不過事實上他卻沒有從任何德國官員口中得到他們會將華為排除在5G網路建設之外的保證。

除德國之外，美國近鄰、同為五眼聯盟之一加拿大也未明文禁止華為，雖然該國主要電訊商都已尋找其他解決方案，達成事實上禁止華為，但加國政府不想明令禁止而導致中加關係進一步惡化。2018年加拿大應美國司法互助要求，在華為副董事長兼財務長孟晚舟轉機時將她逮捕，隨後大陸逮捕3名加拿大公民，雙方關係降到1970年建交後新低。孟晚舟目前仍被拘留在加拿大，美國對其引渡要求也仍在加拿大法庭審理過程中。

(中時新聞網)