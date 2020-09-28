Sony Mobile繼6月份在台發表了首款5G手機Xperia 1 II之後，今（28）日則是在台發表第2款5G手機Xperia 5 II，帶給消費者更多5G手機的全新選擇。

Sony Mobile台灣總經理林志遠指出，5G旗艦機型，將會格外適合喜歡玩遊戲、喜歡照相攝影、喜歡追劇、喜歡聽音樂的族群。林志遠指出Xperia 1 II自上市以來連續三個月都是台灣安卓高階手機銷售冠軍，在台上市的5G手機都支援台灣5G全頻段，Xperia 5 II也不例外。很快將在下週在台上市。

Xperia 5 II延續Xperia 1 II的技術與規格，擁有來自Sony的Alpha相機科技，運用即時眼部追蹤對焦功能，且不論是快速移動的人或動物、即使遮住一隻眼睛，即時眼部追蹤對焦功能都能捕捉臉部生動表情。連續高速自動對焦功能則能以每秒60次自動對焦暨自動曝光AF / AE追蹤計算，達到每秒20張高速連拍。

Xperia 5 II的三鏡頭相機搭載16mm / 24mm / 70mm大三元焦段，兼具捕捉美麗風景和人像，以及拉近與遠方物件距離的拍攝能力。Xperia 5 II經ZEISS蔡司光學技術專門調校，採用著名的「蔡司T coating增透及抗反射塗層鍍膜」，能夠有效減少反射，讓色彩重現及對比效果更優秀。在低光環境下，透過1/1.7吋的大尺寸感光元件以及Bionz X for Mobile技術，能夠拍出精彩畫面，並可抑制影像噪點效果。

Xperia 5 II和Xperia 1 II同樣具備Photography Pro功能，與專業攝影師共同開發，打造出和Alpha單眼相機如出一徹的各式設定功能，包括ISO、快門速度、EV 值等都能彈性調整，與此同時，更支援RAW檔拍攝。

不僅如此，Xperia 5 II也擁有來自Sony電影級專業攝影功能Cinematography Pro功能power by CineAlta ，更是全球首款支援4K HDR 120fps慢動作影片錄影的智慧手機，能拍出更富戲劇性的慢動作影像，讓畫面敘事更加動人；設定為24fps 錄影時，最高能以五倍慢動作播放。影像拍攝可選擇21:9 畫面比例，以及24/25/30/60fps等不同速度錄製，增添影像表達張力。內建八種色彩風格濾鏡，可依需求輕鬆改變畫面色調，展現更豐富的影像風格。再加上Sony獨特的智慧風切聲過濾技術，藉助音源分離技術，可降低風切聲及噪音干擾，讓音效錄製更加清晰。

Xperia 5 II與專業電競選手合作開發所有遊戲功能，創造更高品質的遊戲體驗。21:9寬螢幕引領玩家更沉浸的進入遊戲畫面，搭配「遊戲增強器」、極速效能表現、120Hz螢幕更新率（快速移動的物體和畫面顯示更清晰，讓手遊競賽反應更快）、以及240Hz觸控掃描頻率，可讓動態螢幕畫面更加清晰，觸控反應亦提升35%效果，Xperia 5 II讓玩家在遊戲場上更有優勢。21:9螢幕比例呈現更寬廣的視覺享受，擴大遊戲戰場的視野範圍，讓玩家能夠提早察覺對手動態。

遊戲增強器涵蓋豐富的功能和設定選項，提升手遊玩家的娛樂體驗，並在遊戲戰場上攻克更多關卡，遊戲進行中也能使用螢幕截圖、錄音或錄影，盡情分享優秀戰果；此外，更以「H.S. 電源控制」幫助延長遊玩時間，避免機身過熱，使手遊體驗更無所拘束。

遊戲體驗還能更加進階，以Xperia 5 II連結PlayStation 4 DUALSHOCK 4手把，享受更豐富的Android遊戲體驗。Xperia 5 II加上Qualcomm Snapdragon Elite Gaming，能讓用戶更盡情享受遊戲體驗。

Xperia 5 II採用6.1吋21:9 CinemaWide FHD+ HDR OLED螢幕一體成型設計，讓電影級寬螢幕視覺體驗盡收掌中，搭配5G高速網路，使影片內容下載和串流更加迅速。可選擇結合好萊塢後期普遍使用的Sony專業顯示「導演模式」(powered by CineAlta)，觀影色彩更加精緻準確，使內容更加栩栩如生。或是選擇「標準模式」源自於BRAVIA電視技術的X1 for mobile影像處理技術，帶來BRAVIA HDR remaster精準強化技術，為所有播放及串流的影像內容提升對比、色彩和清晰度，同時，Xperia 5 II具備的120Hz螢幕更新率，也讓畫面滑動和網路瀏覽更加順暢。

透過與Sony Pictures Entertainment合作調校，在觀賞電影時帶來Dolby Atmos多層次環繞音效，傳達更真實的聽覺體驗，無論使用前置立體聲喇叭、無線耳機或3.5mm插孔連結Xperia 5 II，都能聆聽到高音質音樂，耳機孔亦提供更清楚的左右音源分離，使雜訊降至20分貝，較USB-C耳機連線減少九成以上。

不論音樂檔案壓縮格式，Xperia 5 II都能傳達最多細節，不僅具備Hi-Res高解析音樂，支援LADC可以無線聆聽高解析音樂，Xperia 5 II還擁有DSEE Ultimate數位音質還原技術，運用AI自動優化影音串流服務及數位音檔音質，也自動即時改善音訊頻率和動態範圍，讓音樂達到最高規格。

Xperia 5 II寬度僅68mm、厚度僅8mm，適合單手輕鬆掌握，邊角設計較前代機種更加圓滑，具備旗艦級IP65/68防水防塵等級，前後均採用康寧第六代大猩猩玻璃鏡面，兼顧強度與美型。搭載4,000mAh大容量電池， 仰賴Sony的電池技術，即便使用Xperia 5 II電池兩年依然能維持強健。內建採用高通Snapdragon 865 5G行動平台和Snapdragon X55 5G 數據技術及射頻系統，搭配較前代機種提升25%的CPU和GPU表現，提供遊戲、拍攝、多工或上網高速體驗。

「Xperia 5 II首購活動」自台灣正式販售日起至2020/10/31(六)止，在 Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony專賣店、神腦國際指定Sony Mobile店中店，購買Xperia 5 II，就送原廠配件購物金1,000元，上網完成登錄再贈Sony真無線重低音耳機WF-XB700 (市價3,990元)，贈品數量有限送完為止；持振興券購機加碼再折2,000元！至Sony線上旗艦店、PChome購物、Yahoo奇摩購物中心、Momo購物網、東森購物網等Sony Mobile網路授權標章之指定電商，購買Xperia 5 II，就送「獨家大禮包」，上網完成登錄再贈Sony真無線重低音耳機WF-XB700。

Sony Mobile也為消費者推出Xperia 5 II專屬可立式時尚保護殼XQZ-CBAD，為收看影音內容或使用手把進行遊戲時，提供舒適的視角，保護殼背面配置可立支架，並保有薄型舒適手感。可立式時尚保護殼提供與Xperia 5 II相襯的黑、藍、粉三色可選購。Xperia 5 II則有「療癒黑」、「靜謐灰」、「淨透藍」、「瑰蜜粉」等四色，內建8GB/ 256GB儲存容量，預計將於下周在台上市，參考建議售價NT$29,990元。將於10月15日起與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信攜手推出優惠資費方案，「瑰蜜粉」由中華電信獨家販售。

(科技)