嘉義縣朴子市農友林金地夫婦，近日所種植約5分地的甜玉米，由於採收期強碰中秋節連假，台北果菜拍賣市場休市，無法批貨供應給零售商，只見再過幾天就要收成，但賣不出去的甜玉米，採收反而不敷成本，因此請託朴子市文化里長楊石旭代賣，以實惠價格，平均每支賣約16元，希望能解決燃眉之急。

林金地夫婦是朴子新庄里少見種植短期作物的農友，3年多前因牛番茄價格崩盤而嚴重滯銷，幸好當時楊石旭在臉書PO文代賣，多多少少補一些成本回來。他們夫婦倆近日種植「夏蜜」「佳穗9號」品種的甜玉米，因氣候關係，比預期時間更快熟，一旦進入收成期，若不立即採收，很快就會過熟。

嘉義縣朴子市文化里長楊石旭今日在臉書PO出代賣甜玉米的訊息。（摘自楊石旭臉書）

「該採收時一定要收，只要延遲一天就有差！」林金地說，農產品不採收便容易過熟，像甜玉米如果等休市後再採收，屆時品質不好，也是賣不出去，所以通常產季不幸跟休市日期重疊，農民只能自認倒楣，趕緊想辦法自銷，否則這些甜玉米只能放著當肥料。

林金地指出，1個月前甜玉米的價格不好，如果運到拍賣市場，賣的錢扣除工錢、紙箱、運費等成本，一定會倒賠，所以那批整個堆置起來當肥料，但近日因接近中秋，價格還不錯，卻得看著心血可能全沒了，於是上周趕緊聯絡楊石旭，請他協助代賣。

楊石旭今日在臉書PO出代賣甜玉米的訊息，每箱15支的甜玉米賣250元，價格實惠且烘烤或水煮方式都適合，預計9月30日下午3點出貨，需要的民眾可以在貼文下方留言。

(中時 )