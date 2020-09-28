食藥署日前宣布，自9月24日起所有台製平面醫療口罩一律需標「MD」「MIT」雙鋼印，並全面徵收至10/31。然而，台北市議員王鴻薇表示，有台北市學校老師向她爆料，台北市學校24日到教育局領了一批口罩，竟然完全沒有鋼印，讓王鴻薇不禁大喊「要怎麼相信政府」！

加利口罩混充陸製產品，引發民眾恐慌！為挽回民眾對口罩國家隊的信任，，中央流行疫情指揮中心9/10最先宣布，自9/17起平面醫用口罩皆需印有「MD」「MIT」雙鋼印，但因廠商趕印不及，於是改為9/24上路，後來又考量初期數量有限，9/18再宣布將全面徵用至10/31。

然而，王鴻薇在臉書指出，有台北市學校老師向她爆料，台北市學校24日到教育局領一批口罩，竟然完全沒有鋼印。這些台北市學校護理師，特地打給教育局了解狀況，教育局回覆這些口罩通通都是中央衛生福利部提供，中央回覆說，沒有問題，一切合格。王鴻薇質疑，該出廠的南六企業還有在大陸設廠，難怪民眾會如此擔心，已經有很多民眾都留言向該公司抗議口罩無鋼印，結果拿來發給學校，「是不是因為之後都只能用有鋼印的，才用派發的方式，把這些沒有保證MIT的口罩清庫存給學校人員？衛福部是不是要出來說清楚？」

王鴻薇認為，鋼印的做法本身就是治標不治本，怎麼會讓下游廠商自己打鋼印證明，政府這一路從加利科技、豪品公司的口罩出包問題，都顯示中央管控令人無法信任，國家信用蕩然無存。

(中時新聞網)