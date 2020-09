女星歐陽娜娜將在大陸「十一國慶」登上央視演唱《我的祖國》,消息自昨天傳出後就引發熱議,行政院長蘇貞昌昨被問到此事則表示,身為公眾人物,跑到對岸去唱不適當的歌「國人自有公評」,而歐陽娜娜至截稿前沒有發文正面回應此事,不過她則一如往常曬生活美照,並在IG以英文寫下生活很美好。

儘管歐陽娜娜因為將登大陸「十一國慶」並演唱《我的祖國》引發熱議,不過娜娜心情似乎不受風波影響,她今(28日)上午則一如往常在IG曬搭船出遊照,並用英文寫下:「+smell the sea and feel the sky’life is wonderful」(聞聞大海的味道以及感受這片天空,生活很美好)。

歐陽娜娜發文一出,引發正反兩面評價,對此,歐陽娜娜則沒有特別理會,不過有人留言「為排版操碎了心」,則是釣出歐陽娜娜親回:「是的...每次都是」。其實除了歐陽娜娜外,歌手張韶涵也將登上大陸「十一國慶」演唱抗疫歌曲《守護》。

對於歐陽娜娜、張韶涵將登上大陸國慶演唱一事,對此,行政院長蘇貞昌昨則表示,台灣是自由民主的國家,身為公眾人物還跑到對岸去唱不適當的歌「國人自有公評」。

(中時新聞網)