「警察先生，有人要坐霸王車！」1名運匠日前急忙衝進台中市警局第一分局西區派出所，指控車上的婦人乘客不付車錢。警方追查發現，70多歲的陳姓婦人，不但患輕微的失智症，還被通報失蹤人口，趕緊跟她兒子連絡，陳婦兒子到場急忙跟運匠道歉、付車資，並感謝警方幫他找到迷路的老母親。

計程車司機到派出所員警指控，婦人在松竹路搭上車，指名要到西區三民路一段178號，當載到場才發覺地址是西區派出所，但婦人卻說沒錢付車資，他只好就近請警方協助處理。

員警耐心詢問婦人住處及姓名資料，婦人回應說，她住在三民路一段附近，慌張地在背包裡翻找錢！「怎麼會找不到？」婦人口中喃喃自語，員警安撫她的情緒，請她進派出所休息，再慢慢找錢。警方追查發現，婦人被家人通報為失蹤人口，且患有輕微失智，立刻聯絡陳婦兒子。

陳婦兒子到派出所立刻向運匠道歉，並付清車資。他解釋，老母不是故意不付車資的嫌犯，她不但患有輕微失智，日前走失了，家人急如熱鍋螞蟻；他並感謝警方熱心協助，雖然發生這件霸王車的誤會小插曲，但也讓他找回走失的母親。

(中時 )