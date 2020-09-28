日本25歲寫真女星佐野雛子（佐野ひなこ），過去被爆出與大陸富二代王思聰的緋聞後人氣再度暴漲，但也因為戀情見光死而火速結束。如今重回日本的她，再度重操舊業回歸寫真界，與週刊「ヤングジャンプ」合作登上封面再展性感好身材。

佐野雛子擁有甜美臉蛋、魔鬼身材加上F級的豐滿上圍，2012年為雜誌《放晴後的雙馬尾》拍攝寫真封面後大受讀者喜愛成功進入演藝圈，除了先後推出2本寫真集，還曾在《死亡筆記本》、《靈異教師神眉》《嬌妻出沒注意》等電視劇及電影中演出，人氣迅速攀升。

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2018年被媒體拍到與大陸富少王思聰同遊上海的她，原本想為愛封乳並改名為「佐野日向子」，但後來疑似戀情曝光加上男方父親阻擋而宣告破局。佐野雛子只好回到日本繼續重操繼續拍攝性感寫真。

日前，她登上週刊《ヤングジャンプ 》的封面，在公開的照片中換上多套性感的比基尼，其中一件泳裝甚至V到肚臍，由「邪惡視角」拍攝大展飽滿雙峰與火辣身材，配上甜美的笑容再度引起粉絲們暴動，吸引超過5萬人按讚。

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(中時新聞網)