台中市經發局推動「服務業節電稽查輔導」，向服務業宣導落實室內冷氣溫度不低於26度、冷氣不外洩及禁用鹵素燈泡及白熾燈泡等節電措施，攜手朝低碳永續城市的目標邁進。

經發局長張峯源表示，經發局對轄內20類指定服務業，如觀光旅館、百貨公司、超市、餐廳等營業場所推動節電稽查輔導，又率先於台中市用電量較大區域辦理，包括西屯區、北屯區、大里區、南屯區、北區等，預計於11中旬前完成全市300家服務業的訪視輔導，促使、加強服務業配合節電政策。

經發局配合經濟部能源局辦理「台中市住商節電補助計畫」，針對轄內服務業進行汰舊換新補助，汰換補助項目包含冷氣、照明設備、能源管理系統、冰水主機、集合式住宅室內停車場智慧照明等，自107年6月至今年6月，總補助金額約為2億4563萬元，節電量約7357萬度。

此外，「台中市住宅家電補助」則針對耗電量較高冷暖氣機及電冰箱進行汰舊換新補助，共補助節能冷(暖)氣機10萬5905台、節能電冰箱4萬5011台，總補助金額約為4億5954萬元，節電量約為9463萬度，住商節能成效顯著，希望藉由相關補助措施，讓一般民眾或營業場所都能透過設備汰舊換新達到節能效果。

張峯源指出，節能減碳已成趨勢，經發局希望藉由服務業節電稽查輔導，改變任何可能浪費能源的行為，讓服務業能共同落實節電，打造低碳的生活環境，也希望民眾能一起響應節能節電運動，力行節能生活。

(中時 )