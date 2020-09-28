消息人士透露，美國油氣探勘公司Devon Energy與同業WPX Energy正在討論合併，盼能合力度過長期的產業衰退。

消息人士表示，兩家公司正在討論全股票形式的交易，兩者合一後將成為市值約60億美元的公司。如果協商沒有破局，最快將在周一達成協議。以目前股價估算，Devon市值約為34億美元，WPX市值約25億美元。

帶領美國成為全球最大石油生產國的頁岩油公司，因新冠肺炎疫情削弱原油需求而受到重創。為了在景氣低迷時期節省現金，這些公司已經大砍鑽油預算，但美國期油價格仍然持續徘迴在每桶約40美元這個無法獲利的價位，若這樣情勢持續下去，許多體質較差的企業恐將面臨破產威脅。

過去一年以來，Devon股價已經下挫約64%，WPX股價跌掉約57%，兩家油企股價下跌的力道超出其規模較大的競爭者，也超出美國油氣企業股指數的下跌約53%。

(時報資訊)