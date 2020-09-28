南韓知名K-Pop團體「防彈少年團」(BTS)所屬經紀公司Big Hit娛樂，周一將其IPO的發行定價訂在參考區間價的頂點，希望粉絲和買家能買單，追逐和迎來韓股近三年最大的IPO。

機構投資人對提供的股數表達超過1000倍的興趣。Big Hit娛樂旗下的七人偶像團體，其暢銷曲Dynamite為南韓首個團體單曲榮登美國告示牌熱門單曲第一名。

Big Hit娛樂對監管機關最新提出文件顯示，IPO發行價訂為13.5萬韓元，而稍早宣布的參考價為每股10.5萬韓元至13.5萬韓元區間。

據文件顯示，約1420個機構投資人在認購前的出價中表達了較現有股數1117倍數量的購買意願，其中有98%表示願意以區間價格最高或是更高的價格購買。

Big Hit在今年上半實現了497億韓元的獲利，該公司在線上演會和商品的銷售，超過了因新冠疫情而取消的活動收入。

Big Hit娛樂將在十月於首爾股市上市。

機構投資人和散戶的認購期間為10月5~6日。該IPO將透過發行713萬新股籌資9626億韓元(約8.2億美元)，將成為生物製藥公司賽特瑞恩(Celltrion)2017年IPO籌資一兆韓元以來，南韓最大的一筆IPO。

南韓央行正在密切關注該股票可能出現的大量超額認購，對短期貨幣市場帶來漣漪。

(時報資訊)