晶圓代工半導體強攻，台股站回5日線！中美貿易科技戰隨美國總統大選腳步漸近更加劇烈，繼華為之後，美國正式展開制裁中國最大晶片製造商—中芯國際，台灣半導體業擁轉單契機，為近期弱勢失守季線的台股打了一劑強心針。

今天台股由擁有轉單效應的聯電(2303)、世界先進(5347)及台積電(2330)等晶圓代工廠領軍，聯電、旺宏(2337)及華邦電(2344)漲停作收，世界先進盤中股價亮燈漲停，激勵聯發科(2454)、瑞昱(2379)、南亞科(2408)、聯詠(3034)等半導體個股同步大漲，中小型股的台康生技(6589)、淳安(6283)、欣陸(3703)、友威科(3580)、欣普羅(6560)及羅昇(8734)等亦漲停，加上營建類股及玻璃類股等傳產股強攻，帶動台股指數開高走高，順利站回12450點及5日線，終場加權股價指數12462.76點，大漲229.85點，成交量1547.94億元；OTC指數為160.83點，上漲2.23點，成交量328.62億元。

今日上市各類股均上漲，其中又以玻璃類股表現最佳，上漲4.21%，其次是其他電子類股及電子零組件類股，分別上漲2.84%及2.49%，表現較差者為油電氣類股、觀光類股及百貨類股，其中油電氣類股上漲0.64%，觀光類股上漲0.81%，百貨類股上漲0.88%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲2.7%，表現最差為觀光類股，下跌0.45%。

就技術面來看，今天台股在美股止跌反彈及中芯遭美國禁令衝擊可望有轉單效應下，指數開高走高，終場大漲229.85點，以12462.76點作收，站回12450點；上周台股連續拉回，加權指數5天全數收黑，累計上周加權股價指數大跌642.7點(跌幅4.99%)，為今年3月波段上漲以來單周最大跌幅，周K線以長黑呈現並一舉貫破20日MA及60MA，周隨機指標延續自80以上交叉向下的下行態勢，技術面架構與今年1月底大盤拉回整理時雷同，今天雖然台股強勢反彈大漲229點，站回5日線，但短線仍是偏弱勢格局，由於中秋節連假將至，本周僅3個交易日，預估本周指數將在12400點上下200點震盪整理。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，儘管台股近期處於震盪修整走勢，不過台股整體基本面表現仍健康發展，明顯優於歐美及其他多數新興市場國家狀況。上周五美股科技股逢低買盤進場，帶動那斯達克、費城半導體指數止跌反彈，加上美國已展開制裁中國晶片製造商中芯國際，將挹注台廠半導體業機動能所激勵，帶動大盤止跌大漲，由於手機品牌廠10月新機將陸續問世，將增添消費性電子產業供應鏈動能，將是近期大盤修正過後可留意的題材族群。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，後市場將關注以下幾點：一、川普與拜登民調近期有拉近之勢，除新冠肺炎疫苗進度有所進展外，川普打中亦有拉抬之功。拜登至今對中國政策尚未明確表態，在雙方民調拉近之際，拜登是否對中國亦採強硬之勢以求拉大與川普的差距，屆時美中衝突是否有越演愈烈之勢。二、時序進入華為正式被斷供之時，供應商如高通、聯發科近期均向美國商務部提出供貨申請，美方是否准許供貨，亦將影響市場投資氛圍。三、9~10月iPhone 12新機即將上市，屆時Apple的訂價策略是否得宜，與新冠疫情尚未平緩之際，終端銷售是否能成功帶動換機潮，此將影響21Q1 iPhone供應鏈的營運表現。

魏永祥指出，8月17日後在華為禁令升級與財報公布後，部分市場資金確有由電子股轉向傳產股，除獲利了結外，傳產股的低基期與籌碼穩定度亦是吸引資金轉向的原因。整體來看，市場資金尚未大舉離場，健康的類股輪動使得台股指數呈現穩健走勢。中長期來看，在全球資金效應下，配合明年台股企業獲利強勁的回升，台股持續走高的機率仍大。選股方面，5G相關、半導體、光學等族群持續看好，另外，優質中小型股、高殖利率、利基型傳產股、原物料股等亦有表現的空間。

(時報資訊)