大陸的「十一國慶」即將到來，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵等人都會登上官媒《央視》舞台，其中歐陽娜娜將與其他藝人合唱「我的祖國」，引發台灣網友關注，也遭各界批評。對此，文化部今（28）日表示，有關單位仍在蒐集事證，是否核處須待調查結果出爐。

大陸春晚公布「十一國慶」晚會表演的內容，台灣藝人歐陽娜娜將與馬龍、任達華、惠英紅等人獻唱「我的祖國」。消息傳出後，引發台灣網友撻伐，爭議持續延燒。

行政院長蘇貞昌昨日表示，我們是自由民主的國家，有些人享受我們的自由民主、享受健保資源，身為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評。

據《中央社》報導，文化部依兩岸人民關係條例，第33-1條第1項規定：「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為下列行為：一、與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構） 、團體為任何形式之合作行為。二、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為。」

此外，根據同法第90-2條規定，違反第33-1條第1項規定者，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰。

(中時新聞網)