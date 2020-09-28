總統府秘書長蘇嘉全日前遭爆料與姪子綠委蘇震清密訪印尼，疑操控國營事業牟取私利。蘇嘉全不滿澄清後，律師葉慶元、名嘴陳鳳馨仍上節目批評此事，提告向2人求償200萬元。台北地院今開庭，葉痛批蘇嘉全濫用司法資源，打壓負面評論很「可恥」，蘇嘉全則表示要再加告誹謗，場面相當火爆。

國民黨7月20日公布據稱是駐印尼代表處2017年底發回外交部的電報密件，指時任立法院長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清及國營企業，由人力仲介業者安排訪印尼，企圖排除政府部會及駐外館處，以圖個別私利。蘇嘉全叔侄則駁稱是子虛烏有，並赴台北地檢署按鈴控告，要讓司法釐清真相。

蘇嘉全不滿他澄清後，葉慶元、陳鳳馨還上當晚的政論節目《少康戰情室》批評此事，另對2人提起民事告訴求償200萬元，今開庭時主張，國民黨提出的電文真假不明，連時間都寫錯，也未指名他及蘇震清，他是在2016年訪印尼，目的是謝票，沒有跟印尼政要碰面，葉、陳不僅未查證，也不理會他的澄清，在他表明提告後，葉又在臉書罵他「非常可恥」。

蘇嘉全並指，葉慶元沒有舉證他到底圖了什麼利，抹黑意圖相當明顯，請求法院傳喚檢舉人、經濟部國營會及外交部人員，除確認電文真偽，另檢視這3年來國家到底有何損害。

葉慶元則說，電報只是單純誤載年份，他曾擔任台北市政府法規會主委、國際事務委員等職，看過不少外交電報，因此認為這一份真實度很高，且內容明明有提及蘇嘉全叔侄倆，另有新聞報導指控蘇與印尼政要碰面，與他的澄清明顯有出入，蘇身為公眾人物，行為可受公評。

葉慶元表示，蘇政清只要開記者會，就可向媒體澄清，卻透過提告企圖打壓負面評論，至今已對名嘴、網友提告至少4件訴訟，行為相當「可恥」。蘇嘉全不滿又被罵「可恥」，表示將要加碼告誹謗。

(中時 )