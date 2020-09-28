台南市政府觀旅局推出「三隻小豬大搜集」集章活動，力挺本土豬牛。（李宜杰攝）

台南市政府觀旅局推出「三隻小豬大搜集」集章活動，力挺本土豬牛。（李宜杰攝）

為力挺本土豬牛，台南市政府觀旅局推出「三隻小豬大搜集」集章活動，民眾只要在活動期間內，到貼有國產豬牛認證標章的店家消費滿100元，即可獲得1個小豬／小牛戳章，集滿3隻小豬／小牛，即可抽Nintendo Switch主機加遊戲、AirPods Pro、知名飯店住宿券及餐券等好禮。

觀旅局長郭貞慧表示，民眾凡於9月29日至10月31日，至本次搭配活動的餐飲業者用餐消費滿100元，即可獲得1個小豬戳章／小牛戳章，於活動期間在集章蓋滿3個小豬戳章／小牛戳章，並於11月3日前寄回台南市政府觀光旅遊局即可參加抽獎，集章卡限量50萬張，可於本次活動配合店家消費索取，送完為止。公開抽獎作業則於11月9日於台南市政府觀旅局官方社群平台直播抽獎。

台南市長黃偉哲指出，台南市政府推出國產豬（牛）肉標章，讓消費者清楚辨識、認明標示，安心食用，自今年8月底開放申請，已有超過400家地方餐廳小吃及觀光旅遊相關業者取得標章認證，展現台南業者支持本土肉品，守護台南美食的傳統好滋味的決心。

詳細活動資訊可參考「台南：國產豬（牛）美食攻略地圖」或三隻小豬大搜集活動首頁。

(中時 )