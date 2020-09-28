「Solve for Tomorrow」為三星長年於全球各地舉辦的競賽活動，解決當地社會問題議題，2020年三星首度將Solve for Tomorrow導入台灣，針對台灣社會目前面臨的兩大議題「城鄉差距」與「高齡化」，鼓勵學生發揮創意，運用AI、IoT、5G等科技與STEM（科學、科技、工程、數學）知識，深入探討並提出改善社會問題的創意提案。

台灣三星表示，Solve for Tomorrow於即日起至11月6日開放報名，參賽隊伍須於報名期間內繳交競賽報名表、參賽切結書及作品企劃書，而評審將以作品企劃書進行初審，篩選出20組優秀隊伍入圍決賽。決賽預計於12月13日舉行，並於隔日12月14日舉行頒獎典禮，頒發首獎一組、特優獎兩組及優選獎三組，獎金與獎品總金額超過百萬元。

台灣三星表示，競賽說明會將由翻轉台灣教育的重要推手–葉丙成教授打頭陣，評審團隊則由若水國際執行長陳潔如、貝殼放大創辦人林大涵及社企流創辦人林以涵所組成，根據提案的創新概念、可執行性、社會貢獻、科技應用、以及提案技巧能力為標準，評選出最符合競賽主題的優勝作品。

針對入圍決賽的隊伍，三星邀請Social AED社會設計平台發起人林紹偉，帶領Workshop實作，來提升競賽隊伍即戰力。藉由講師在業界多年的經驗，透過同理觀察、問題定義、創意發想、設計思考到最後的社會設計規劃，讓學生發想創意的同時更能兼具執行力，調整思維優化簡報，在決賽中大放異彩。

(工商 )