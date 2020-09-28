彰化高鐵特定區今（28）日土地標售結果出爐，本次釋出的39筆標的有14筆標脫，標脫率約36％，刷新上半年標售創下的32％紀錄；不過，本次標脫標的以兩千坪以內的產專用地及小面積住宅區等低總價物件為主，因此標脫總金額遜於上半年。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年以來，各地的土地標售成績都很有佳績，原因在於今年房市買氣熱絡，強化業者佈局後市的信心，而在市區素地飽和的情況下，重劃區和高鐵特區周邊的土地顯得特別搶手，因此在購地方面展現十足積極度。

尤其近來產業投資旺盛，受設廠需求升溫，相關產業用地的買氣與價格受到帶動，其中高鐵站區擁有明顯交通優勢，對當地就業通勤與企業商務往來都有顯著的加分效果，因此，後續竹北高鐵站區及烏日高鐵站區的大規模招商案，應該會很吸引市場目光。

針對彰化高鐵特定區土地價格，台灣房屋彰化田尾特續加盟店東鍾綵詒指出，目前該地以高鐵站方圓500公尺內的核心蛋黃區地價最高，車站前後開發強度高的商業區地價可達2字頭，產專區土地價格則落在9-12萬／坪之間。

至於住宅區，因多分佈在較外圍的區段，因此地價大多介於8.5萬～9.5萬元之間，僅少數精華地可觸及10萬／坪水位。鍾綵詒進一步補充，彰化高鐵站區的住宅區地價存在「門牌差異」，由於該站區地跨田中、社頭兩地，當中社頭段因距離高鐵站較遠，因此土地價格大多比田中段低約1成。

(工商 )