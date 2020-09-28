我國參加由俄羅斯主辦之2020第61屆國際數學奧林匹亞競賽，成績今天揭曉，在105個國家、616名參賽學生中，我國共獲3銀3銅，團體成績排第23名，是歷年來最差。

我國代表隊由10多位教授組成輔導團隊負責培訓，經由初賽、複賽、選拔營及決賽等過程，選出6名學生代表參賽。代表團由中央大學教授洪盟凱擔任團長，交通大學助理教授高竹嵐及臺師大副教授林延輯分別擔任領隊及副領隊。

但今年受新冠肺炎疫情影響，原定在俄羅斯聖彼得堡舉辦的賽事，改由各國自行辦理境內考場，我國於台中全國大飯店與世界各國同步辦理。

成績今天揭曉，我國6位選手中，武陵高中張正穎、師大附中陳宗震及建中劉得徵等3人得銀牌，建中曾暐富、台中一中許博翔及建中學生吳尚昱等3人得銅牌，團體總成績3銀3銅，國際排第23名，比去年退步2名，是我國自1992年參賽以來，歷年最差的成績。

張正穎個人排名第59名，是我國表現最好的選手，他今年已從武陵高中畢業，9月進入台大資工系就讀。他表示，平常興趣廣泛，打球、音樂、看書、玩電腦等皆有涉獵，而數學作為國中以來有興趣的項目，也促使我有了想參加數學奧林匹亞的念頭。

張正穎從高一參加國內選訓營，到高二成為備取國手，進而獲得參加美國MOP（一個數學暑期營隊，亦為美國國內選訓的一環）的資格，更使他的數學能力成長，也讓他在今年能成功當上國手。

根據規定，在這項競賽獲金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦進入大學院校各學系。另外，金、銀、銅牌獲獎者還可分別獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，同一年度獲同一學科或不同學科2種以上獎項者，以最高獲獎額辦理。

(中時 )