受新冠肺炎疫情影響，國內爆出報復性旅遊人潮，不過過去一直是陸客最愛的熱門觀光景點之一日月潭，店家已經倒了1成，推究背後原因，有業者透露，本土遊客的購買力終究比不過外國觀光客，導致收入至少降了4成。

日月潭27日舉辦萬人泳渡活動，雖然人潮爆滿，但店家表示，背後仍暗藏一絲落寞，《ETtoday》報導，因疫情仍在，即使暑假旺季，也只能靠本土遊客在撐，但現在也幾乎只做六、日，不像以前一到五都有外國觀光客；此外，相較於外國旅客，本土遊客的購買意願也較低，導致店家收入比疫情爆發前銳減3至4成，整個商圈約有1成店家倒閉，大都是手工藝店。

日月潭以往是陸客必遊景點，但疫情爆發加上邊境封鎖，6月只剩32萬人次，有些店家無奈嘆：「撐不住就關了」。一年一度的日月潭萬人泳渡活動也受疫情影響一波三折，今年報名時間延後，且限額2萬人，為避免群聚感染風險，縣府規定所有人除非在水中都必須戴口罩，也創下泳渡舉辦38屆以來，2萬人上岸同時戴口罩的奇觀。

統計昨天未戴口罩的有2753人，但由於配合良好，沒有裁罰案件。此外，由於今年泳渡時間延後，氣溫偏低，因此失溫人數較往年多，所幸所有泳客仍在下午4點全部平安上岸。

(中時新聞網)