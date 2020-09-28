LG PuriCare口罩型空氣清淨機，期待最快在10月中就會在台上市，定價預計在5000元以內。（石欣蒨攝）

LG PuriCare口罩型空氣清淨機擁有2款耗材，包括口罩墊片，以及HEPA等級濾網。（石欣蒨攝）

LG PuriCare口罩型空氣清淨機整組內將配備11組墊片，使用者可依使用狀況去更換，另外還有1組HEPA等級濾網，約可用上1個月左右。（石欣蒨攝）

LG針對清潔、消毒的需求，特別推出了隨附專用的UV-LED收納盒。（石欣蒨攝）

LG UV-LED收納盒利用UV-LED燈去進行消毒，裡頭更搭載了小風扇，能夠為整個口罩型空氣清淨機，以至濾網等都能進行循環清潔。（石欣蒨攝）

LG UV-LED收納盒將搭載磁吸式的充電功能。（石欣蒨攝）

LG UV-LED收納盒只要30分鐘即能為LG PuriCare口罩型空氣清淨機進行清潔、消毒。（石欣蒨攝）

LG月初在IFA上推出的LG PuriCare口罩型空氣清淨機，今（28日）就預告即將在10月於台灣正式上市，其不僅採雙層HEPA等級濾網，更搭載了雙淨化風扇與專利呼吸感測器 ，對於常曝露在空汙中的消費者來說，可是比一般口罩更好的選擇，而且同步也公開了全新的搭配使用的UV-LED收納盒，訴求能夠為口罩型空氣清淨機作消毒的功能，期待最快在10月中就會在台上市，定價預計在5000元以內。

LG PuriCare口罩型空氣清淨機採用了類近家用PuriCare空氣清淨機的濾網，在口罩上加入了可替換式的雙層HEPA等級濾網，更結合了雙淨化風扇與專利呼吸感測器 ，可自動偵測使用者的呼吸週期與呼吸量，自動調整3段速的雙淨化風扇運轉，其雙頻的馬達會在跑步、快走等狀況下時，即會自動調整風扇馬達運轉，而風扇可自動加速幫助消費者吸氣，並於吐氣時放慢轉速以降低阻力，讓使用者能夠輕鬆呼吸好空氣。

而LG PuriCare口罩型空氣清淨機整組內將配備11組墊片，使用者可依使用狀況去更換，另外還有1組HEPA等級濾網，約可用上1個月左右，搭配了Type-C的充電埠，以為820mAh的電池去作充電，充2小時後最長即可使用上8小時，而且設計因符合人體工學，可緊密貼合臉部，降低鼻子與下巴周圍漏氣的可能性，對比一般的口罩更能隔絕空汙，而LG PuriCare口罩型空氣清淨機的外殻也達基本防潑水等級，一般雨天使用上都沒問題，同時也建議使用者可使用酒精噴在外殻上作擦拭清潔。

不過LG也針對清潔、消毒的需求，特別推出了隨附專用的UV-LED收納盒，利用UV-LED燈去進行消毒，裡頭更搭載了小風扇，能夠為整個口罩型空氣清淨機，以至濾網等都能進行循環清潔，同時還有磁吸式的充電功能，而且同時也搭載了Wi-Fi的連結功能，在手機上即能看到消毒行程、濾網效能降低需要更換時，也會傳送通知至LG ThinQ APP，預計會在口罩推出後再上市。

(中時 )