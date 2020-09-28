蘇澳籍漁船「新凌波236」在釣魚台海域遭日本公務船衝撞。外交部長吳釗燮表示，漁船目前回到台灣，後續會跟日方釐清相關事實、責任。對此，羅智強譏諷，台灣發生漁船遭日本公務船追撞事件，拿著中華民國薪水的「助日代表」謝長廷到現在都沒出面關心，有這樣的駐日代表，台灣漁民只能用總統蔡英文的名言「自立自強」了。

蘇澳籍漁船新凌波236號27日在釣魚台約12浬作業時，遭日本海上保安廳巡邏艦衝撞。事件傳回國內後，外交部表示將待農委會漁業署、海巡署進行調查，並視調查結果再向日方採取相應措施。

對此，羅智強在臉書發文表示，昨天下午2點，「新凌波236號」被日本的公務船衝撞，船上7人失聯幸好，過了幾個小時後，船上回報人員均安，只是船首嚴重受損，今天清晨已平安返港。

羅智強接著指出，第一時間，謝長廷沒出面關心，等漁船恢復聯絡後，謝長廷依舊不發一語，晚上8點，謝長廷在臉書貼文大讚唐鳳，對漁船案隻字未提。到了今天，連外交部都向日方說明不該有「不當舉措」了，謝長廷還依舊神隱。拿著中華民國駐日代表的薪水，卻頻頻「助日」，面對漁船議題不吭聲，對漁民的權益不理不睬，卻有時間對為蘇啟誠討公道的羅智強提告。

羅智強感嘆，有這樣的助日代表，台灣漁民也只能用蔡英文的名言「自立自強」了。

(中時新聞網)