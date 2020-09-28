串流娛樂平台 Netflix 今（29）日宣布，與台灣公共電視共同推出獨家華語驚悚影集《返校》，將於 12 月 5 日起全球首播，再為Netflix平台上的華語影集增添更多內容。

《返校》原始故事改編自台灣赤燭遊戲2017年所開發的同名冒險遊戲，以台灣白色恐怖時期為背景，結合戒嚴時期的政治情境與民間宗教信仰元素，描繪出不可言說的政治壓迫時代。《返校》遊戲憑其黑暗絕望的結局在遊戲玩家間廣泛受到好評，真人版電影並獲得「最佳改編劇本」等五項金馬獎肯定。

全新《返校》影集的故事從90年代的翠華中學說起，轉學生劉芸香（李玲葦 飾）意外誤闖校園禁地遇見遭封印的方芮欣學姊（韓寧 飾）鬼魂，逐步揭開長達30年的歷史傷疤，以及一班清湯掛麵的高中學生與師長如何在思想審查的年代奮力爭取自由卻慘遭迫害，似夢似靨地不斷返回學校，等待一個禁忌故事被吐露與被知曉。

《返校》影集由製作人林仕肯（曾製作《血觀音》、《紅衣小女孩 2》、《目擊者》）、林怡伶（曾參與《女朋友。男朋友》、《百日告別》電影製作）領軍，集結三位影視圈備受注目的新銳導演蘇奕瑄、莊翔安、劉易分別執導不同集數，打造出全新世界觀。

公共電視監製於蓓華表示：「赤燭、公視、邊境攜手合作，一個強大原創IP築起的跨域產業鍊，將台灣文化力推進全球國際市場，希望這樣的產業模式能持續被開創出來。」

製作人林仕肯表示：「《返校》講述的是一個威權壓迫的時代故事，這樣的故事透過Netflix網絡深度地全球布局，展現台灣獨特的歷史，在這個數位民主逐步建構的時代，顯得特別有意義。」製作人林怡伶則補充：「世界疫情還在蔓延的時刻，透過Netflix在全球深度連結的優勢下，台灣在地IP改編的影集《返校》，讓更多的人不只認識台灣，並且接觸到屬於台灣的故事，這是今年最令我振奮的消息了。」

Netflix華語影集《返校》將於台灣時間 12 月 5 日起晚上 9 點全球首播，每週六更新最新集數，全季共 8 集。台灣公共電視為出品方，製作公司則是邊境映象藝文有限公司。製作人是林仕肯、林怡伶；導演群為蘇奕瑄、莊翔安、劉易。由李玲葦、韓寧、黃冠智、姚淳耀、趙正平等主演。

(科技)