宜昌部落頭目李毓書Zi Hu表示，現在兩岸關係緊張，能理解楊的立場，但強調「不代表部落的立場」。（羅亦晽攝）

花蓮吉安鄉娜荳蘭部落的38歲阿美族人楊品驊，20日在第12屆海峽論壇舉手高喊「我是驕傲的中國人」，此舉引來諸多爭議；消息傳到部落，楊父與宜昌部落頭目李毓書Zi Hu受訪表示，能體諒楊的立場，並強調「言論立場個人負責」。

李毓書Zi Hu提到，楊以前想在台北成立娜荳蘭部落分會，是好的創舉，但部落其他族人不同意合作，後來毫無下文，所以他也比較少回來。他說，現在兩岸關係緊張，楊在論壇的發言，當然是站在有利一方表達立場，能理解他的困難，並強調「不代表部落的立場」。

楊父今接受電訪表示，因為花蓮工作機會少，為了謀生，全家1973年就搬到台北。楊政治大學畢業後，相繼到香港及大陸工作，因見大陸市場廣大，故留下來一個人打拚生存。

因阿美族娜荳蘭部落（Natauran）傳統部落範圍包含宜昌、南昌村，有些族人認為楊品驊言論不妥，也有網友認為此舉將惹怒祖靈；李毓書Zi Hu說，一切皆會尊重個人言論，但「祖靈會生氣根本憑空捏造事實」，毋須分化種族。

楊父也強調，楊品驊今天會有這樣的言論，是因為他在大陸生活，認同自己是中國人，「沒有所謂政治壓力」。

部落許多族人皆對楊品驊無印象，並對自稱來自娜荳蘭部落說法感到納悶；其中一名族人說，部落雖然大，人來來去去都會知道，之前有族人參加聯合國原住民族大會，當時部落都非常了解，更何況是海峽兩岸的論壇。

根據《中新社》報導，楊品驊13年前到北京工作，現在在北京開一家台灣少數民族風情的音樂餐廳，同時也會到大陸各城市演唱表演，致力於兩岸少數民族文化交流。

(中時 )