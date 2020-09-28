大陸晶圓代工龍頭中芯國際與其附屬公司遭到美國商務部祭出禁令傳聞甚囂塵上，轉單題材激勵今日台股半導體族群一陣風風火火，助攻集中市場一舉拿回12300、12400兩座城池，並收復5日線，三大法人亦同步轉買超，惟成交量減至3個月低量。集中市場晨盤由蘋概三雄領軍，指數開高後急漲約百點，隨後多頭點火聯電(2303)、世界(5347)、南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2317)等中芯轉單題材股，權值軍團士氣大振，再加上中東運價促升航運股，電金傳多頭引線陸續被點燃，大盤指數一路上揚，臨收台積電(2330)、鴻海(2317)、世界等再催油門，大盤甩尾收今日最高點12462.76點，大漲229.85點，收復5日線，成交值降至1544.58億元。

分析師表示，大盤今日收復5日線，不過，量能萎縮至逾3個月以來新低，可見中秋連假前多頭選擇觀望，目前5日、10日及20日等短天期均線皆呈空頭排列，後市台股反彈空間將受到現制，中秋、國慶連假即將來臨，市場觀望氣氛濃厚，預期盤整格局難變。

今日三大法人攜手轉買超，其中，外資買超100.3569億元，投信買超5.0223億元，自營商買超7.0542億元，三大法人合計買超112.43億元。外資9月以來累計賣超581.28億元，今年來累計賣超6936.74億元。上周外資在集中市場賣超718.95億元，投信賣超55.30億元，自營商賣超264.33億元，三大法人賣超1038.60億元；以個股觀察，賣超方面前三名均為金融股，其中新光金(2888)13.68萬張最多、中信金(2891)、兆豐金(2886)分列二、三，台積電7.4萬張列第四，鴻海3.4萬張列第十；買超方面，前十大依序為群創(3481)、宏碁(2353)、聯電、國喬(1312)、東和鋼鐵(2006)、合勤控(3704)、台聚(1304)、大亞(1609)、台達化(1309)、和桐(1714)。今日外資反手買超百億元，金融股也呈現反彈，多頭是否能延續下去，有待觀察。

分析師表示，台股本周僅有3個交易日，長假效應市場充滿觀望氣氛，量能偏低，美國總統大選、美中貿易戰等變數仍多，操作不宜躁進，中秋節及國慶長假前場謹慎操作，類股輪動快速，漲多股不妨適時獲利了結。

(時報資訊)