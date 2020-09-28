一名重機騎士日前行駛台88線快速道路時，遭後方水產行小貨車惡意逼車、碰撞，導致他摔車受傷。事後業者於自家的臉書粉專PO文駁「是重機不讓路，不是我們逼他車」，而此言論也激起網友怒火，紛紛至臉書以留言灌爆。而遭撞的鄭姓騎士，也還原當時事發狀況，並表示被撞得當下「若真的躺下，就真的沒命了」。

鄭姓重機騎士表示，當時他從國三匝道要轉出來，自己本來行駛在內車道，他是直行車，引此他朝對方按了一下喇叭。他回顧事發狀況仍餘悸猶存，「全身多處擦傷，我當下也想躺在地上休息，如果我躺著命就沒了」，而他也透露，為了不讓後方的車輾過，他只能奮力地往避難車道爬去，遭水產店貨車撞擊就醫後，全身上下多處「皮掀去」，其背部、臀部、大腿及手臂貼滿紗布，慘不忍睹。

整起事件發生於26日下午15時，鄭男騎乘黃牌重機行駛在快速道路上，後方一台「水產店」小貨車高速追上，並從右側路肩硬擠側撞擊重機騎士，使得他當場倒地翻滾3圈，而當時重機左側是一台聯結車，整個場面驚險萬分，騎士摔車後機警跳到路旁，後車也減速上前關心，才未造成追撞事故。

事後水產店老闆也遭網友肉搜，但對方第一時間並非道歉，而是在臉書發文駁「是重機不讓路，不是我們逼他車。」引發網友撻伐，形容根本「蓄意殺人」，即便幾個小時後又再度於臉書道歉，網友仍不買單，除此之外，水產店更被起底是累犯，一年累積違規多達19次，5月時又遭拘役30天處份，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日（等於30000元）。

(中時新聞網)