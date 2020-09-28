說起熱火本季能以東區第5種子身分闖進總冠軍賽，頭號球星吉米巴特勒的穩定攻守表現，絕對是關鍵因素之一，當28日賽後談起去年夏天招募吉米巴特勒的過程，熱火總教練史波斯查不禁自爆，「我還沒講到招募他的事情，他就告訴我他加入！」
「我們去年6月跟吉米巴特勒見面聊了20分鐘，我們在競爭、工作、球隊文化等方面的觀念相當契合，」史波斯查表示，「我們還沒開始講到招募他的事情，他卻突然打斷我們聊天，突然說了句，『嘿！我同意了。』讓我們都傻了。」
畢竟吉米巴特勒以「難搞」著稱，無論是待在公牛、灰狼或七六人期間，他不是跟總教練意見不合，就是批評自己年輕隊友太不爭氣，往往都把球隊氣氛鬧到烏煙瘴氣，來到熱火之後卻判若兩人，跟史波斯查、隊友的相處也都空前融洽。
吉米巴特勒更在熱火闖進總冠軍賽後表示，「這是一個很了不起的成就，我們非常團結與契合，整個球季都是如此。很感謝熱火總裁萊里給我這樣的機會，不然我現在也來不了總冠軍賽。」如此謙遜說詞，令人懷疑他真是那個「叛逆小子」嗎？
(中時 )
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