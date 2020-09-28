A股三大指數28日小幅開高後回落，隨後悉數翻綠。盤面上，煤炭、太陽能類股發力走高，白酒股表現強勢，但整體交投動能萎縮。截至收盤，上證綜指收報3,217.53點，下跌1.89點，跌幅0.06％，成交額人民幣（下同）2,096.72億元。

深成指收報12,760.93點，下跌53.24點，跌幅0.42％，成交額3,305.72億元。創業板指收報2,521.25點，下跌19.18點，跌幅0.76％，成交額1,596億元。

(工商 )

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