A股三大指數下跌 成交量縮 15:332020/09/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數28日小幅開高後回落，隨後悉數翻綠。盤面上，煤炭、太陽能類股發力走高，白酒股表現強勢，但整體交投動能萎縮。截至收盤，上證綜指收報3,217.53點，下跌1.89點，跌幅0.06％，成交額人民幣（下同）2,096.72億元。 深成指收報12,760.93點，下跌53.24點，跌幅0.42％，成交額3,305.72億元。創業板指收報2,521.25點，下跌19.18點，跌幅0.76％，成交額1,596億元。 (工商 ) #收報 #成交額 #A股 #三大指數 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股開高 小幅震盪 10:572020/09/28 財經 市場觀望 期貨逆價差收斂 04:102020/09/28 證券．權證 高股息護體 台股基金重回主場 04:102020/09/28 投資理財 16檔季底護航股 扮Q4明燈 04:102020/09/28 財經要聞 《類股》散戶存股最愛 金融股站回5日線 11:082020/09/28 財經 《台北股市》盤中焦點股：華邦電、聯電、寶齡富錦、新興、旺宏、矽統 10:342020/09/28 財經 《盤中解析》「晶」光閃閃 台股重登12400關 11:592020/09/28 財經 法人作帳 散戶搶反彈 台股飆229點站回5日線 14:122020/09/28 財經 康和投顧本周看好矽晶圓、PA等九類股 09:322020/09/28 財經 《台北股市》內外資興趣缺缺 台股節前整隊 10:002020/09/28 財經 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 元大原油正2下市危機 投資人剩3天逃命 爆量7萬張狂跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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