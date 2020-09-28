不少人都在問，麥當勞究竟能不能寄杯？大家的聲音，麥當勞聽到了。為了慶祝10月1日「國際咖啡日」，麥當勞推出新的優惠活動。

》9/3(三) 中午12點起

特選黑咖啡（冰/熱）：原價55元，特價10元(每組帳號限購1杯，限量10,000杯)

》9/30(三) 12點 至 10/6(二)

特選黑咖啡（冰/熱）、特選那堤（冰/熱）享同品項（同冰/熱）「買6杯送3杯」（每組帳號限購2組，限量50,000組，不限兌換日期，可寄杯、分次跨店領取）

◆ 圖片來源：麥當勞

以上優惠均在「LINE酷券」上作販售。此外，配合即將到來的中秋連假，10/1(四) 凌晨00：00~05：00、10/4(日) 凌晨00：00~上午10：00 這兩個時段，於麥當勞得來速出示「麥當勞報報APP」新訊息通知畫面，即可兌換特選黑咖啡(熱)1杯；計劃開夜車返鄉的朋友們，可以去兌換一杯提振精神。

(中時新聞網)