謝龍介在教師節PO出照片。(取自謝龍介臉書)

2020大選時，除了前高雄市長韓國瑜成為外界關注焦點，其中挺韓的謝龍介也因講話幽默、超強台語，更是吸引大批網友關注。而擔任國民黨副秘書長、台南市議員的謝龍介，在一年一度的教師節這天，也在臉書上傳一張圖，祝福教育工作者「教師節快樂」，PO文4小時的時間，已有近7千人按讚。

謝龍介講話風趣幽默，加上流利的台語引起關注，而他今(28日)則在臉書寫下，「在這個特別的日子裡，對所有從事教育工作者的您說聲：教師節日快樂！祝福您健康！愉快！幸福！」並附上一張插圖。而貼文一曝光，立刻掀起網友討論，很多人都說「龍介仙！加油祝福您佳節愉快」、「龍介仙堪稱台語界教授，嘛係要快樂呦」、「龍介兄，感謝您對教育界的關愛與實質幫助」、「龍介仙你這張圖片，帥喔」。

而今天也有不少政治人物紛紛在臉書向教育工作者獻上祝福，包含回雲林沉潛休息的韓國瑜，上午也在臉書寫下，「教師，多麽神聖又辛苦的工作！讓我們在這個特別的節日裡，祝福所有偉大的教育工作者桃李芬芳，感謝他們為台灣下一代教育的付出，教師節快樂！」而這篇貼文一曝光，短短時間內已經有不少網友湧入留言。

另外，先前也有許多消息傳出，韓國瑜將參選台北市長，就連近日出席陸軍官校的專修班年會，也被視為是復出的起手式，而被視為韓國瑜子弟兵的王淺秋日前也再度幫忙轉達心聲，更強調「人都不在江湖還有這麼多關注，也只有韓國瑜了。」且王淺秋直言，韓國瑜再度強調，短期內都不會參加公開大型的活動，避免外界不當聯想。

(中時新聞網)