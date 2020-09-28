由中央補助款約用、曾任職嘉義市環保局綠能服務管理中心主任的林姓男子，A走4萬1100元大賣場禮券，再借用同事的會員卡，到大賣場買Gogoro電動車，離職後經環保局發現，數次催討後，林男才另購禮券歸還，嘉義地檢署依貪汙罪嫌起訴林男。

33歲林男是嘉義市環保局依「行政院及所屬機關學校臨時人員進用及運用要點」、「嘉義市環保局因應經濟部及其所轄機關委辦計畫之任用人員計畫」進用，負責執行能源相關計畫所約用的主任，任期自2018年8月13日至2019年12月9日。

嘉義市環保局採購1000張面額100元的家樂福禮券，作為推動節電綠能計畫績優人員的獎勵，計畫期間自2018年9月1日至2019年2月28日，計畫結束後，未發放完的411張禮券（價值4萬1100元）由環保局王姓技士保管。

王姓技士因傷病休養，將411張禮券移交給林男保管，林男卻於2019年11月20日持借不知情同事的家樂福會員卡，花7萬5980元買1輛Gogoro電動車，以411張禮券支付，再刷自己的信用卡付餘款3萬4880元。

2019年12月10日林男離職，今年1月環保局發現林男未歸還禮券，數度催還，林男於2月15日到家樂福買411張禮券後，才繳回不同編號的禮券。

此案由廉政署移送嘉義地檢署偵辦，檢察官陳靜慧查辦認為，林男涉嫌侵占公有財物罪，依貪汙罪起訴。

市環保局表示，綠能服務管理中心目前仍由中央補助聘僱4名約用人員，主任一職則由局內人員兼辦。

(中時 )