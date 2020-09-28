不小心撿到地上紅包怎麼辦？一名網友在臉書《靈異公社》PO文，說她提款時好奇把旁邊放在角落的紅包袋打開一看，有2張百元鈔跟某人的一節指甲，害原PO心裡發毛，嚇得塞回去飛奔回家，經爸爸解說才知道是有人在換運，最後也利用一些小撇步把撿來的衰運再送出去、丟垃圾桶裡，虛驚一場。

原PO說，她撿到紅包之後，就算有把錢跟指甲塞回去，心中還是覺得毛毛的很不安，打電話求助爸爸後，爸爸跟她解釋這叫做「換運」，不管有沒有把紅包袋回來，運都已經換了，但仍有辦法再把衰運送回去，「妳拿20元銅板再給它添進去（紅包袋內），把紅包丟進垃圾桶，不要再給其他人撿到」，之後原PO跑回提款機前照做才化解，直呼太嚇人了「我還以為是冥婚欸！」

對此，網友紛紛留言：「我阿姨有撿過裡面有指甲跟頭髮的，沒多久就過世了！過世後聽她兒子說才知道她撿到紅包的事⋯⋯」、「換運的方式其實很不厚道，己所不欲勿施於人嘛」、「長知識了，原來這叫做換運」、「老爸很內行吶...不過後面投土地廟的功德箱會好點」、「沒人跑出來喊姊夫就安啦」。

(中時新聞網)