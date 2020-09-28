美國賭場、連鎖酒店商凱薩娛樂(Caesars Entertainment)表示已提出收購案，標的是1934年成立、英國老牌博弈據投威廉希爾(William Hill)，金額是29億英鎊(約1103.8億台幣)，談判已經進入後期階段，凱薩娛樂預計能在明年下半年完成收購。

收購案中凱撒娛樂對威廉希爾估值為每股272便士(2.72英鎊)，上周五威廉希爾收盤價是312.2便士，但在併購案傳出後，盤後持續下跌，開盤後跌至與凱薩娛樂估值相近，周一開盤後至台灣時間15時35分止暫報273便士，相較周五收盤價跌12.56%。

凱薩娛樂表示，除談判已進入後期，該公司也已經完成對威廉希爾盡職調查(對合約、交易相關人或公司的調查)，會在適當時機發表進一步聲明。

美國最高法案在2018年1項裁決使得合法運動博弈在全國範圍都得到依據，不再僅限內華達等特定州，運動博弈是威廉希爾強項，該公司在美國也有業務，不過今年由於疫情使很多運動賽事、特別是威廉希爾主要標的足球受影響，打擊威廉希爾營運。

市場預期，凱薩娛樂若能收購成功，將強化該公司運動博弈市場布局。凱薩紐約股價周五上漲7.94%，收57.07美元，盤後又持續上漲0.05%，報57.10美元。

(中時新聞網)