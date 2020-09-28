一對中年情侶日前跑到鳥松區澄清湖尋短，民眾於27日下午發現屍體漂浮在澄清湖，報警處理。警方27日晚間確認身分後，28日報請橋頭地檢署檢察官相驗。檢方表示，死者是生前落水，沒有他殺嫌疑。

這對情侶日前到澄清湖尋短，現場沒有找到遺書。檢警後來在女死者的家中找到遺書，遺書簡略交代後事。兩人27日被打撈上岸時，背包有石塊，在右手臂上纏有紅繩；遺體呈現男前女後的方式，男死者胸前與女死者的背後有背包，用紅色彈力繩索綁緊，似乎表明到死都不願意分開。

檢方28日相驗，確認死者是生前落水。對於兩人是因為感情問題，或因病走上絕路？檢警沒有透露細節。推測兩人可能在3天前輕生。

死者的家屬對此相當悲傷，沒有表示意見。男死者的家屬28日下午領回遺體。女死者經法醫採集DNA後，由家屬領回遺體。

警方呼籲，民眾若碰到難關，請多找朋友或專家傾吐，不要輕易走上絕路。

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