一台小貨車在台88線快速道路，用「謀殺等級」的右側路肩超車撞翻重機，網友查出該貨車屬高雄某水產行所有，在網路撻伐留言，該水產行竟回嗆「是重機不讓路」，更加引爆眾怒。（截自《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》臉書粉專影片）

水產行凌晨貼出道歉文，網友不買單，繼續洗版狂罵。（截自臉書粉專）

一台重機26日行經台88線快速道路時，遭水產行小貨車惡意路肩逼車，導致騎士慘摔重傷。事後水產行在臉書留言嗆「是機車不讓路」否認有逼車行為，引爆民眾憤怒。重機車友在網上號召今日下午3點要去「買爆水產」，稍早現場已聚集近百輛重機，也升起炭火烤棉花糖與蛤蜊。

有網友在臉書上分享一段影片，只見一台黃牌重機行駛在快速道路上，一台小貨車從後方高速追上，並從右側路肩硬擠側撞機車，騎士當場倒地翻滾3圈，而當時重機左側是一台聯結車，整個場面驚險萬分，騎士摔車後機警跳到路旁，後車也減速上前關心，才未造成追撞事故。

據了解，事故發生時間在26日下午3時20分的台88線快速道路，影片PO上網迅速引發熱議，網友驚駭小貨車的行為等於「蓄意殺人」了，也立刻肉搜出該貨車屬於高雄某水產行，且該水產行前科累累，所屬貨車超速、右側超車等各項違規，1年內至少19次。

不過該水產行竟在臉書粉專回嗆「是重機不讓路，不是我們逼他車」，更加引爆網友怒火，瘋狂留言洗版，該粉專也一度關閉，今天凌晨近2時重開，貼出一篇90字道歉文：「在這裡對我在網路上所發表的言論公開向大家致歉，對不起造成大家的困擾，我們會盡最大的誠意及能力來彌補受傷騎士，再次跟傷者及大家說聲抱歉，我知道我錯了希望大家能給我機會來彌補這件事情。」

稍早重機車友也在網上發起號召，相約下午3時要一起去「買爆水產」，據悉，現場已聚集超過百台重機車友，現場人山人海，還有民眾揪團「買水產烤肉」。車友回傳現場畫面，竟真的有民眾升起炭火興奮的與車友一起「提早烤肉」，多位帥氣車友蹲在路邊圍著炭火烤起棉花糖和蛤蜊，還有車友命名是烤「逼車蛤蜊」、「炎上棉花糖」大玩雙關，表達水產行貨車逼車以及在網路上失言引發網友震怒。

(中時新聞網)