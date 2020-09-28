好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）昨（27）日歡慶48歲生日，生日當天她上傳個人全裸照讓粉絲一飽眼福，不過此舉讓正值青春期的女兒相當傻眼，直接在貼文下方留言「媽」，表示驚呼。

好萊塢女星葛妮絲派特洛和16歲女兒艾波、14歲兒子摩西關係融洽。

葛妮絲派特洛16歲女兒艾波承襲母親的美貌，曾被封為最美星二代。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、美國網路媒體「BuzzFeed」報導，奧斯卡影后葛妮絲派特洛27日歡慶48歲生日，生日當天她在個人官方Instagram帳號上傳一張自己的全裸照片，照片中她側身站在綠葉茂密的大樹底下，右手臂彎曲罩住胸部，右腳抬起剛好遮住私密部位，儘管年紀將近50歲，葛妮絲派特洛的身材仍保養得宜，露出健美的腹肌及結實長腿，相當風情萬種。

葛妮絲派特洛也藉機宣傳自創保養品牌「Goop」推出的身體乳液，讓她能驕傲脫掉外衣。

葛妮絲派特洛自Po全裸照的舉動雖然嚇壞網友，但也獲得許多演藝圈好友支持與讚賞，不過看在正值青春期的16歲愛女艾波馬汀（Apple Martin）眼裡似乎相當困窘，艾波馬汀馬上在貼文下方以英文全大寫的方式留言「媽」（MOM），似乎在提醒母親適可而止，《太陽報》指這張裸照讓艾波「嚇到了」、相當「尷尬」。

不過葛妮絲派特洛看來並不以為意，直接對女兒留言回應3個哭笑不得的表情符號。

育有一女一子的葛妮絲派特洛一直以來就相當重視讓兒女正面看待身體，也會用比較正面的方式和他們聊性事，新冠肺炎隔離期間，她曾給14歲兒子摩西（Moses）一幅上頭有各式各樣女性乳房的拼圖。

在 Instagram 查看這則貼文 JIGGY（@jiggypuzzles）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 上午 8:18 張貼

不過有時候葛妮絲派特洛的舉動也讓粉絲難以消化，《太陽報》報導，今年初她的自有品牌曾販售一款名為「味道聞起來像我的陰道」的蠟燭，上架後幾個小時內就銷售一空。

(中時新聞網)