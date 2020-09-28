新竹市長林智堅28日親自為民眾開箱介紹主場館，後方即是新竹獸心藏。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅28日親自為民眾開箱介紹主場館。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅28日親自為民眾開箱介紹主場館。（陳育賢攝）

2020台灣設計展「Check in新竹─人來風」將於10月1日登場，整個展區已在最後趕工收尾階段，市長林智堅28日親自開箱位於體育館的主展館，導覽「城市終端機」展區，漂浮的「新竹獸心臟」也亮相見面，整個展館科技感十足。

市長林智堅昨天親自為民眾開箱介紹「中心展區」的主場館，其中，新竹獸心臟就在以電腦終端機形態出現的機體半空中以「飄浮之心」出現。

其中，人格分析互動裝置，可透過2020台灣設計展專屬APP分析，人格特質專屬顏色將立即呈現在漂浮之心上，總計有藍色、粉色、紅色…等8色，宛如電影哈利波特的分類帽。

「電波隧道」展品，則是串聯1、2樓的坡道，隧道兩旁有大型螢幕不停播放綠色數位條碼，並搭配電腦主機處理器、人聲背景音樂，帶領民眾進入數位世界，彷彿登入電影「1級玩家」的場景之中。

「城市終端機」內，另有數位世界「穿梭門」展品，在半空中投影出螢光色幾何圖形，藉由影像不斷閃爍、跳躍，吸引民眾進入，展品搭配特殊技術，民眾只要進入「穿梭門」就將完全隱形。

此外，終端機還有整片的白色薄紗打造的數位瀑布，走在數位瀑布的通道中，可欣賞到各類數碼元素投影藝術，相當特別。

林智堅表示，台灣設計展即將在10月1日至10月11日在整個新竹市城區登場，此次的展覽有別於過去，有橫跨東西兩個城區的展覽場域，有6個導覽路線、12個展館，這跟過去設計展只侷限在1個展館內的靜態展有很大的不同。

(中時 )