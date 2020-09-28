大陸國務院國有企業改革領導小組第四次會議及全國國有企業改革3年行動動員部署會議27日召開，會中明訂總體目標，主持的大陸國務院副總理劉鶴更拋出提升產業鏈供應鏈水準發揮引領作用等5項目標，並喊出國企民企相互配合，推進兼併重組和戰略性組合策略。下一步將由相關部門將建立責任制並落實方案，持續推動國企改革3年行動的落實。

針對國企改革3年行動，27日會中指出，未來3年要落實國企改革「1＋N」政策體系和頂層設計，是要可衡量、可考核、可檢驗、要辦事的，並提出5項要求。

據界面新聞報導，第一是國有企業要成為有核心競爭力的市場主體，其中更點出要加強黨的領導、落實董事會職權，健全市場化經營機制並積極深化混合所有制改革。

第二是在創新引領方面發揮更大作用；第三則要在提升產業鏈供應鏈水準上發揮引領作用，國企要對民企健康發展發揮帶動作用和重要影響力，並相互配合推進兼併重組和戰略性組合。

第四要保障社會民生和應對重大挑戰等發揮特殊保障作用，對國企承擔公益類業務，要進行分類核算和分類考核，第五則在維護國家經濟安全方面發揮基礎性作用。

(旺報 )