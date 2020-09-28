女星賈靜雯日前為第55屆金鐘獎擔任頒獎人，賈靜雯頂著俏麗短髮、身穿藍色平口紗裙氣質亮相，不過鏡頭前的賈靜雯卻遭部分網友指發福、臉腫一圈，也讓賈靜雯的身材引發熱議，不過在賈靜雯曬出的金鐘穿搭照中，她瓜子臉依舊、身材纖細，賈靜雯仍是女神一枚。

賈靜雯去年以《我們與惡的距離》拿下人生首座金鐘視后。（圖／本報系資料照片）

賈靜雯去年以《我們與惡的距離》拿下人生首座金鐘視后，她今年則是和導演瞿友寧搭檔，擔任戲劇節目導演與戲劇節目獎的頒獎人，賈靜雯頂著中分的及肩短髮、以一襲藍色平口紗裙氣質亮相，賈靜雯大秀性感鎖骨和香肩，女神一現身就成為全場焦點。

昨晚的金鐘 有喜有悲 2020 真的太多遺憾感傷 現在的心願真的是 只要平安健康 過好每一時刻💖大家都要好好的🙏 謝謝昨晚讓我美麗的團隊💪 你們好棒👍 髮型@chuan518 化妝 @clairechengmakeup 造型 @melinachen @luisaviaroma @marchesafashion @giuseppezanotti @tiffanyandco 由賈靜雯AlyssaChia 發佈於 2020年9月27日 星期日

不過鏡頭前的賈靜雯卻遭部分網友指發福、臉腫一圈，而賈靜雯昨則在臉書曬金鐘的禮服穿搭照，45歲的賈靜雯瓜子臉依舊、身材纖細，不論是她手輕放胸前或清靠嘴唇，賈靜雯都散發成熟魅力、性感爆表，網友也紛紛留言為她抱不平「明明就沒有變胖，還是一樣很美」、「還是覺得你最美！氣質戰勝一切」、「自信的女人最美麗」、「真的好美喔~不像三寶媽咪」。

賈靜雯曬照的同時，她也發文寫下：「金鐘有喜有悲 2020真的太多遺憾感傷 現在的心願真的是只要平安健康過好每一時刻 大家都要好好的」，賈靜雯也不忘感竟造型團隊「謝謝昨晚（26日）讓我美麗的團隊 你們好棒」。

(中時新聞網)