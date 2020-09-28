一台重機上週六（26日）下午行經屏東縣萬丹鄉台88快速道路，慘遭小貨車用「謀殺式」的高速路肩逼車擦撞，騎士當場翻滾數圈，命大僅全身擦傷。行車紀錄器影像曝光，引爆眾怒，網友化身「網路柯南」，查出該台小貨車屬高雄一家水產行所有，而且一查才知道，該車行根本是「交通殺手」，名下4車過去5年就有57筆違規紀錄，其中以超速最多。

這起車禍發生在26日15時20分，地點在屏東縣萬丹鄉台88快速道路東向西（屏東往高雄方向）17.2公里處，網友看了影像後，紛紛驚悚表示這根本事「蓄意殺人」。

水產行被肉搜出來後，有網友拿該水產行的統一編號上網查詢，結果驚人。網友在臉書社團《爆廢公社》貼出查詢結果，發現該水產行名下有4車，超商繳納繳費記錄高達57筆，其中10筆為超速，佔違規紀錄最大宗，其他還有不按號誌行駛、未繫安全帶，還有其中一筆在高速公路上的違規罰款就高達4500元，10筆超速違規罰款加起來一共2萬3700元。

另有眼尖網友發現，這家水產行名下4輛小貨車車牌末尾數字都是「78」，驚呼真的是「有夠78」。

(中時新聞網)