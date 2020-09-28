藝人歐陽娜娜、張韶涵將在中國大陸「十一國慶」晚會上與其他中港藝人合唱《我的祖國》，引起外界批評，文化部表示將依法處理。國民黨立委李貴敏表示，原來曾經高喊「表演自由是基本人權」的民進黨，現在一切「政治」掛帥、「政治學中國」，真讓人不知今夕是何夕。

李貴敏質疑，當年阿妹因為總統就職典禮演唱國歌而遭中國大陸封殺，當時民進黨文宣部主任鄭文燦說，表演自由是基本人權，中國大陸以政治掛帥角度看待藝人，代表不瞭解演藝事業、不瞭解臺灣。但是今天呢？民進黨政府以查辦要脅登陸演藝人員，是不是就像鄭文燦所說，民進黨也不瞭解臺灣？也不瞭解表演自由也是基本人權？

李貴敏指出，鄭文燦當年還說，中國大陸把演藝事業當成宣傳事業，思想仍停留在藝工大隊的階段，才會緊縮表演尺度，只會適得其反，因為台灣人民不會接受把藝人分成藍綠。言猶在耳，為什麼民進黨執政後，竟要用政治忠誠度來審判藝人呢？過去把退將抹紅、抹黑還不夠，現在打算把政治黑手伸向演藝圈嗎？

李貴敏批評，民進黨近20年來，動不動就拿藝人被大陸封殺做文章。現在卻動輒限制人民就業自由，限制人民表演自由，更拿反滲透法、國安法等嚇唬人民，民進黨政府真的打算一切以政治掛帥並違憲侵害人民自由，來催毀台灣好不容易建立以「人民為主」的自由體制嗎？

(中時 )