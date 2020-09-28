日股本周有數個上市公司預定除息，投資人表現出對相關個股興趣，抵銷了美中緊張情勢的不安。

周一日經225指數收漲307.0點或+1.32%，為23511.62點。東證一部指數收漲27.7點或+1.69%，為1661.93點。

華爾街股市主要指數上周五上漲超過1%，日股周一延續美股漲勢；周一美股重要指數期貨皆出現漲幅。另外，中國正從壓抑的需求中顯現經濟復甦的動能，財政刺激和驚人的出口推動該區域投資人信心。

美中緊張升高。川普政府下令對中芯國進進行技術制裁，各國相關供應鏈不得供貨中芯國際，除非獲得美政府個別的特准。

東芝今日一度跌逾8%，午後收跌3.23%，報2700日圓。東芝先前宣布將從鎧俠(Kioxia)IPO的出售8%股權獲利中分配給股東，而鎧俠宣布延後10月6日的IPO進程。

該事件亦突顯出美中技術角力，嚴重衝擊到記憶體市場。另外很明顯地，美國對中國的技術制裁，將特別地影響到半導體產業，日本Monex證券分析師指出。

半導體相關個股周一皆逆勢下挫。東京威力科創和愛德萬測試皆收跌1.75%。

上漲的個股包括宜得利家居(Nitori)，收漲0.56%。該居家內裝產品公司宣布上調獲利預測。

創業板Mothers指數收跌1.62%。

(時報資訊)