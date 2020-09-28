「日劇女王」竹內結子昨（27日）驚傳輕生猝逝，享年40歲，而她在今年1月底才生下第2胎，因此消息傳出後震驚各界，對於近來日韓演藝圈頻傳藝人輕生，資深藝人曹西平不禁PO文感嘆：「怎麼私下生活是這麼不堪一擊」。
曹西平表示藝人身為公眾人物，以輕生結束生命，可能會造成粉絲仿效風潮，此外不管為了什麼原因結束生命，絕對會造成社會嘩然，也會引起粉絲恐慌及不捨，加上近來藝人輕生案例頻傳，也讓他感嘆：「藝人表現出來的都是光鮮亮麗，最棒最勇敢的一面呈現出來給觀眾，怎麼私下生活卻是這麼不堪一擊」。
此外曹西平強調藝人是許多人的榜樣和希望，因此若有輕生念頭時，不如先靜下心來好好想一想，畢竟還有許多方式可以解決問題，但若死了就什麼都沒有了，更不忘再三呼籲藝人身為公眾人物，該做的就是把正面情緒帶給大家才對。
對此網友紛紛留言：「輕生過程十分痛苦，但連這般痛苦都承受得起，為什麼就不能活下去」、「勇敢面對，沒有什麼過不去的」、「身為公眾人物，應該更注意自身的言行」。
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