「日劇女王」竹內結子昨（27日）驚傳輕生猝逝，享年40歲，而她在今年1月底才生下第2胎，因此消息傳出後震驚各界，對於近來日韓演藝圈頻傳藝人輕生，資深藝人曹西平不禁PO文感嘆：「怎麼私下生活是這麼不堪一擊」。

曹西平表示藝人身為公眾人物，以輕生結束生命，可能會造成粉絲仿效風潮，此外不管為了什麼原因結束生命，絕對會造成社會嘩然，也會引起粉絲恐慌及不捨，加上近來藝人輕生案例頻傳，也讓他感嘆：「藝人表現出來的都是光鮮亮麗，最棒最勇敢的一面呈現出來給觀眾，怎麼私下生活卻是這麼不堪一擊」。

藝人不應該自殺啊 有多少人崇拜你或是妳 因為你們的自殺 會不會變成粉絲們也來學你們 變成社會效應就不好了 藝人還是要有社會責任跟義務 說起來好像很偉大 事實上當然不是 大家把你當偶像你卻這樣子結束了生命 讓粉絲們驚嚇讓社會譁然 怎麼會這樣子... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2020年9月27日 星期日

此外曹西平強調藝人是許多人的榜樣和希望，因此若有輕生念頭時，不如先靜下心來好好想一想，畢竟還有許多方式可以解決問題，但若死了就什麼都沒有了，更不忘再三呼籲藝人身為公眾人物，該做的就是把正面情緒帶給大家才對。

對此網友紛紛留言：「輕生過程十分痛苦，但連這般痛苦都承受得起，為什麼就不能活下去」、「勇敢面對，沒有什麼過不去的」、「身為公眾人物，應該更注意自身的言行」。

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