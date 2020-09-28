夫妻有了小孩之後「辦事易被打擾」！一名國外母親日前分享一段自己經驗，某晚與丈夫趁孩子熟睡後恩愛，沒想到快到高潮時，孩子突然闖進們叫：「媽媽」，讓她差點停止心跳，引起不少媽媽網友共鳴。

據英國《每日星報》報導，育有4個孩子的胡得（Jessica Hood），平時生活除了照顧小孩，與丈夫也會有兩人世界，但在夜晚想要做些事情的時候，總會擔心會有孩子突然來找媽媽，所以都會等孩子熟睡，才會跟丈夫恩愛。

可是擔心的事還是發生了，有次戰到激烈的時候，其中一個孩子突然站在房間門口問：「媽媽你們在幹嘛？」。胡得回想當時情況說：「瞬間我的世界暫停了，在這麼親密的時候竟然被孩子看到，心臟幾乎要停了」。還好丈夫的身體擋住全裸的她，並回答小孩說：「我正在幫媽咪按摩」。

胡得的經驗引起其他媽媽網友回應：「這真的是最尷尬的場景」、「只能等小孩不在家，或是送回外婆外公家」、「每次這樣就興致缺缺了！」

(中時新聞網)