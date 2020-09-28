台灣高等法院駁回廖國棟及陳超明的抗告，主要的理由是因一審法官裁定羈押禁見後，諭知因廖國棟、陳超明為現任立法委員，依憲法增修條文之規定，應經立法院之許可，待立法院許可後，法院再為後續之處分，因立院許可法官裁押並無違法。

廖國棟提抗告主張，他是第10屆立法委員，立法院第10屆第2會期已在9月1日開始，議定開議日期為109年9月18日，他雖然在會期前即遭羈押，為並無逃亡之虞，且他為原住民立委，若遭羈押，影響甚鉅等，主張他無羈押之原因及羈押之必要。

高院認為，立法院函覆北院「旨揭函請許可案經本院朝野黨團協商，提報第10屆第2會期第1次會議決定同意許可羈押」，北院再進行訊問庭，對廖國棟及陳超明提示立院函文，諭知立法院同意本件羈押之情，程序上並無違誤。

高院指出，郭克銘之前都一再否認犯行，其於該次庭訊所稱承認之真意為何，仍有待確認，郭克銘雖曾為認罪之陳述，尚難以此謂與廖國棟及陳超明無串證之虞，陳超明部分，其所為之供述亦與同案被告梁文一供述不符，亦非無勾串之虞。

廖國棟及陳超明所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡或勾串共犯或證人之『虞』」，已符合法定羈押原因之要件，若2人未予羈押，非無勾串證人、共同被告之虞。

合議庭示，廖及陳涉犯重罪，而重罪常伴有逃亡、滅證之高度可能，2人身為立法委員，有相當之資力、人脈，為規避刑責，難謂無逃亡之虞，2人抗告為無理由，應予駁回。

(中時 )