農委會上週遭爆以紓困預算776萬辦炒飯大賽引發爭議，國民黨立委孔文吉今日於立院財委會再度質詢此事，農委會主委陳吉仲回應「我覺得7百多萬還不夠，因為農業最需要的是行銷。」

立院財委會審查紓困預算，陳吉仲請假缺席，今日上午引發藍委費鴻泰、賴士葆、吳怡玎不滿，後在與擔任財委會召委的綠委吳秉叡協商後，吳裁示將要求陳吉仲下午2點30分前須到財委會備詢。

陳吉仲下午出現在財委會，並於孔文吉質詢時回應，為了穩定高雄、屏東的紅豆價格，所以這兩天請假到高屏，和在地的農會總幹事及合作社長，討論紅豆產銷，本來還要處理香蕉產銷調解，但因臨時被要求回台北開會，所以就請農糧署長處理。

孔文吉質疑，為何要用紓困特別預算辦炒飯比賽，陳吉仲回應，農業最需要宣傳跟行銷。除了米以外，也辦了漁產品、水果宣傳活動，活動不只在台灣，還有到香港、日本等地辦，並強調辦完活動後，農產品都有穩定且合理水準。

(中時 )